Litvínov hlásí americkou posilu! Obranu vyztuží Wesley

Wesleyho v roce 2014 draftovala Carolina, do NHL se ale neprosadil. Působil v AHL a ECHL. V minulé sezoně nasbíral v 68 zápasech včetně play off 12 bodů za pět branek a sedm asistencí.

"Je to oboustranný obránce, který by nám měl pomoci dát nějaké góly. Věříme, že Josh bude platnou posilou i posílením konkurence v obranných řadách," řekl kouč Vladimír Růžička na adresu hráče, jehož otec Glen v roce 2006 získal Stanleyův pohár a v NHL odehrál včetně play off přes 1600 utkání.