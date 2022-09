Přestože Litvínov vstoupil do zápasu přesilovkou, kterou po faulu kladenského kapitána Plekance dostal už po necelé půlminutě, nijak ho to nenastartovalo. Naopak. Kladno diktovalo tempo hry a častěji atakovalo branku soupeře, byť šancí bylo pomálu. Tu největší si vypracovali hostující Rytíři ve své první početní výhodě. Gólovou oslavu u tyčky číhajícímu útočníkovi Zikmundovi ale sebral brankář Zajíček, který se skvěle přemístil. V první třetině rozhodčí rozdali 14 trestných minut, žádný z hráčů se však z trestné lavice nevrátil předčasně. A to ani když Kladno hrálo přes minutu čtyři proti třem.