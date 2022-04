Lukáš, Rutar a Kolouch budou i nadále hrát za extraligovou Olomouc

O osm let mladší Rutar je odchovancem Šumperka, do Olomouce přišel ale ještě v dorostu. O své místo v A týmu bojuje, v sezoně 2020/21 sice odehrál včetně play off 54 zápasů (1+1), v tomto ročníku ale i kvůli zdravotním problémům nastoupil v extralize k 11 utkáním (0+1). Dalších deset startů přidal v prvoligové Jihlavě.