Lukášovi chybělo k nule šest sekund. Radost z výhry nad mistrem mu gól nezkazil

Naštvaný ale nebyl, protože Olomouc zvítězila na ledě mistra 3:1 a porazila Třinec i potřetí v sezoně. „Nula byla blízko, takže to mrzí, ale lepší je dostat gól šest vteřin před koncem na 3:1, než na 1:1," usmíval se 29letý gólman Olomouce.

Po čtrnácti dnech jste si zase stoupl do branky, jaké to bylo z vašeho pohledu utkání?

Především vítězné. Měli jsme teď skoro týdenní pauzu a po ní tenhle důležitý zápas. A z něj důležité body.

V utkání jste pochytal třicet střel, skoro dvakrát více než třinecký Ondřej Kacetl. Mimo branku jste vytlačil hodně tečovaných puků a pak vám tam na konci spadne taková šmudla? Mrzí to hodně?

Jasně, že mrzí, ale důležité jsou ty body. Tak to prostě někdy je. Je ale lepší vyhrát 3:1, než kdyby se to stalo na 1:1, nebo něco podobného. Pak by ten zápas mohl vypadat úplně jinak. Tak to holt je.

Třinec vás přestřílel, nicméně velkých šancí příliš neměl. Souhlasíte?

Přesně tak. Co jsme si před zápasem řekli, to jsme dodržovali. Bylo to pro nás bylo klíčové a utkání to i rozhodlo. Hráli jsme dobře takticky a kluci to prostě odfárali.

Úřadujícího mistra jste porazili i potřetí v sezoně, čím to?

To nevím. Hrajeme proti každému asi tak nějak podobně, ale s Třincem nám to teď jde.

Výrazně tím šetříte peněženku vašeho bývalého trenéra Motáka, který na výhru nad vámi vypisuje do kabiny odměnu, ovšem hráči si ji ještě nemohli vybrat, že?

Doufám, že vypsal něco pořádného. Aspoň si něco může potom koupit. (smích)

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Jiří Ondrušek z Olomouce, brankář Olomouce Jan Lukáš a Daniel Voženílek z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Jak vnímáte, že i přes postavení v tabulce jste často povazováni v zápasech za outsidery?

My jsme outsideři furt, ne? (smích) Letos nám to jde, hrajeme obětavě, snad to tak půjde dál. Potřebujeme sbírat body, protože play off se blíží. A přestože sezona je ještě relativně dlouhá, potřebujeme udržet tohle tempo. Od začátku hrajeme to, co chceme a zatím se nám to tak nějak daří. Důležité je, že sbíráme body.

Nedávno jste vypadli z první čtyřky, dnešní výhrou jste se k ní znovu přiblížili. Je umístění mezi prvními čtyři a přímý postup do čtvrtfinále téma v kabině?