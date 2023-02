Má zlato z olympiády i z MS, doma titul ale nezískal. Odešel jsem a Sparta mohla vyhrát, směje se Hnilička

Bývalý gólman si uvědomuje, že chyběla možná i trocha štěstí. V hlavě leží Hniličkovi třeba pátý zápas play off ve Vsetíně. „Měli dobrý tým, oba celky měly šance, ale holt v nájezdech jsme prohráli," mrzí bývalého sparťana i s odstupem let.

Moderátor Příklepu Honza Homolka, šéfkomentátor O2TV, vypíchl klíčový moment, kdy v nájezdech skóroval Martin Procházka. Ten sázel na kličku do bekhendu. „Gólman ví, co udělá, a stejně to nechytil. Jak to?" tlačí na Hniličku.

I on se směje tomu, že pro diváka to musí vypadat zvláštně. Procházka zakončení opakoval a stejně střílel góly. „Když se díváte, tak si řeknete, jak to, že to ten pitomec nechytil, když to věděl... Takových pitomců nás bylo ale víc i na mezinárodním poli. Jeho povedení prostě bylo brilantní," dodává držitel sedmi medailí z MS a zlata a bronzu z olympijských her. V extralize byl jeho maximem bronz s Libercem.