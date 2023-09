Měli jsme dobrý pohyb zhruba osm minut, zhodnotil výkon mistra trenér

„Měli jsme velmi dobrý pohyb zhruba osm minut. Do naší první přesilovky. Ta nám vůbec nevyšla a pokračovalo to i v dalším průběhu utkání,“ uvedl po porážce 0:5 trenérský asistent Ocelářů Vladimír Országh.

Jediné dílčí vítězství si extraligoví šampioni připsali v závěru utkání, kdy Daniel Voženílek skolil v pěstní potyčce skolil Patrika Marcela. „Byl jsme před bránou a jen jsem viděl, jak ke mně někdo jede. Patrik pak říkal, že jsem zvednul hokejku, že jsem ho zasáhnul do obličeje, ale to je hokej,“ krčil rameny Voženílek.

Před svalnatým protivníkem necuknul. „Ne, já si nevybírám,“ pousmál se třinecký útočník, jenž v debatě s obráncem Hradce Králové pokračoval i při závěrečném podávání rukou. „Tam mi právě říkal, že jsem mu dal do obličeje. Já mu ale vysvětloval, že si do toho najel. Nějak jsme tu situaci takto hodnotili,“ popisoval Voženílek.

Delší rozhovor s Marcelem ukončili čároví. „Ani nevím. Už jsem jel pryč,“ prohodil hrdina posledního play off, na jehož konci Třinec ve finále porazil právě Hradec Králové. „To už je pryč. Na to, že je to repríza finále jsme se nesoustředili. Minulá sezona je už za námi a snažíme se koukat dopředu. Dneska jsme to nezvládli, ale ještě s nimi budeme hrát tři zápasy a doufám, že jim to vrátíme,“ zdůraznil Voženílek.