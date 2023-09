Blaina céčko nesvázalo. Dvěma góly pomohl srazit mistra. Měl jsem miliónovou motivaci, přiznal

„V první třetině jsme nehráli úplně moc dobře, ale Kivi (Kiviaho) byl výborný. Moc jsem chtěl, aby to skončilo s nulou pro něj,“ pochválil Blain brankáře, který v polovině minulého utkání s Litvínovem (2:3 po nájezdech) vystřídal zraněného Patrika Bartošáka a od té doby ze hry neinkasoval. „Je to dobrý parťák, pracuje tvrdě na tréninku, v posilovně. Jsem rád, že se mu to povedlo,“ pokračoval kanadský obránce.

Do reprízy dubnového finále šel přitom v lepším rozpoložení Třinec, který tři poslední zápasy v extralize vyhrál. To Východočeši měli bilanci úplně opačnou. „Poslední tři zápasy jsme asi zaslouženě prohráli a nálada nebyla nejlepší. Věděli jsme, že jsme prostě nebyli dost dobří. Pro zápas v Třinci jsme měli, tedy alespoň já osobně určitě, milionovou motivaci. Byla to velká bitva, kterou jsme vyhráli. Nebylo to lehké, v Třinci to není snadné nikdy, ale zabojovali jsme,“ svěřoval se Blain.

„Třinec je těžký soupeř, můžete se připravovat na co chcete, ale stejně pak musíte bojovat o každý puk. Mají zkušené hráče, dobré na puku. Zvládli jsme to a klíčem byla dobrá defenziva a skvělý Kivi,“ hledal Blain klíč k nečekaně vysokému vítězství na ledě aktuálních extraligových šampiónů.

Zatímco Třinec ani jednu ze devětadvaceti střel za Kiviaha neprotlačili, Hradeckým stačilo stejný počet pokusů k pěti gólům. Dva z nich vstřelili v přesilové hře. „Přesilovky byly zásadní. Jednak jsme podle mě ubránili tým s nejlepšími přesilovkami v extralize a sami jsme v nich dva góly dali. To bylo velmi důležité,“ vypíchl kanadský bek, jenž Třinci poprvé nesl na hrudi kapitánské céčko místo zraněného Jana Eberleho.

„Je to pro mě velká čest. Máme tady skvělou partu kluků, je skvělé je vést a ukazovat jim cestu. Opravdu fajn pocit,“ pousmál se Blain, jehož nová role evidentně nesvazovala. Především první gól, kterým zvýšil v 25. minutě na 3:0 a jenž byl i jeho prvním v sezoně, nestranného milovníka hokeje potěšil o pobavil zároveň. „Viděl jsem Davida Šťastného před brankou, chtěl jsem mu přihrávat. Ale pak jsem viděl, že je proti mně Nedo (Richard Nedomlel) a že jde dolů. Říká si, je to velký chlap, zkusím to kolem něj a on se najednou skácel na kolena. I Mazi (Marek Mazanec) nebyl úplně v ideální pozici, tak jsem zkusil objet branku a zakončit. Nikdy dříve jsem v zápase nic podobného neudělal, ale zafungovalo to,“ culil se Blain, jenž už extraligové stadiony objíždí už šestou sezonu. Dvě odehrál v dresu pražské Sparty, od léta roku 2020 působí v Hradci Králové.

