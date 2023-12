Milion pokořen v Pardubicích. Extraliga táhne a útočí na rekord

Meta milionu diváků symbolicky padla v Pardubicích, které se pohybují v popředí všech ukazatelů návštěvnosti ligy. Patří jim druhá příčka co do celkového počtu diváků v domácím prostředí, co do průměru diváků na utkání (v obou případech lídrem Sparta) i co do návštěvnosti s ohledem na kapacitu haly (lídrem aktuální sezony jsou s 94% obsazeností haly České Budějovice).