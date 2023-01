Mistr v problémech. Nedává góly a chybuje. A když se to sečte, je z toho porážka, řekl trenér Moták

„Je to každodenní boj, ale nesmíme spouštět paniku. Na začátku sezony jsme byli v podobné situaci a vyhrabali jsme se z toho jen tím, že jsme nepanikařili. Šli jsme do práce, každé ráno jsme do toho dávali všechno, a zlomilo se to. Ten recept musí být stejný i tentokrát," odmítl slova o krizi brankář Marek Mazanec.