Lídr neměl v Třinci problém, Will má čtvrtou nulu. Gólman ji ale nikdy neuhraje sám, chválil spoluhráče

Zaznamenal jste v závěru utkání skandování třineckých fanoušků aspoň jeden?

Ne ne, neslyšel jsem to. Já jsem se soustředil sám na sebe. Jsem rád, že jsme zvládli tak těžké utkání proti takhle kvalitnímu týmu.

V utkání jste neměli téměř žádný velký problém. Byla to dobrá práce celého mančaftu?

Jednoznačně! Hráli jsme od prvního do posledního a vyplatilo se nám to. Odpracovali jsme celý zápas.

Třinec minule vynuloval vás doma (0:3), takže jste jim to dneska vrátili...

Na ten zápas jsem si vzpomněl. Když to bylo 3:0, tak jsem si říkal, že to je úplně totožné utkání, jako bylo minule u nás. Hrály proti sobě dva kvalitní týmy, byl to dobrý hokej a jsem rád, že jsme vyhráli.

Všechny góly padly po chybách třineckých beků. Bylo to utkání i v tomto totožné jako to v Pardubicích?

Většinou ty góly prostě po chybách padají. Dneska jsme dobře bruslili, měli jsme dobrý pohyb i na to, že jsme jeli až v den zápasu docela dlouhou cestu. Musím za to kluky hodně pochválit.

Cítil jste, že by to mohl být nulový zápas?

Já nikdy nepřemýšlím nad tím, jestli to bude nulový zápas, nebo ne. Samozřejmě do každého zápasu jdu s tím, že chci vychytat nulu a vyhrát. Ale pak tomu nechám volný průběh a soustředím se jenom sám na sebe. A někdy to dopadne s nulou, jindy ne. Pro mě je důležitá ta výhra, a především tady v Třinci je velmi cenná a já si jí vážím.

Domácí měli také šance, třeba Libor Hudáček v polovině druhé třetiny. Byl tento moment, kdy nevystřelil do poloprázdné branky klíčový?

Já si myslím, že klíčová byla první třetina. Třinec měl velký tlak a my jsme to zvládli, ubránili jsme to. Ta šance Hudyho byla velká, možná ho překvapilo, že jsem relativně vyjel a chtěl to připravit spoluhráči ještě do lepší pozice. To se stane. Hudy je skvělý střelec, věřím, že v dalším utkání dá gól.

Po druhé třetině jste si při odjezdu do kabin něco řekli s Markem Mazancem. Co to bylo?

Hodně mě překvapilo, jak tam tu poslední šanci ustál na nohách, tak jsem se ho zeptal, jak to dělá (úsměv). Mazy je výborný kamarád. V Plzni jsme spolu de facto vyrůstali, trávili jsme spolu hodně času. Je to kvalitní gólman, takže je fajn proti němu nastupovat a porazit ho.

Dostal čtyři góly, ale několik velkých šancí chytil. Pochválil byste ho?