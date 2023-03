Mizérii si vyříkali aneb jak Plzeň zázračně povstala. Tohle byl tým, který šel vyhrát, jásal Pour

„Včera (ve středu) po zápase nemělo z naší strany něco povídat, jako trenéři jsme řekli tak dvě věty. Ale kluci tam pak seděli a řekli si k tomu něco. Tohle si musí vyříkat oni mezi sebou. My jim můžeme něco vykládat stokrát, ale přenos na led je na nich. A bylo to úplně o něčem jiném než v prvním zápase," radoval se kouč Západočechů Petr Kořínek, jehož celek svého soupeře ve třetí třetině deklasoval čtyřmi góly.

Takhle by to šlo!👌Dnešním zápasem je série srovnaná! Děkujeme za podporu!💙🤍 #ledjenas #btlplz pic.twitter.com/YePMaeXEja

„Řeknu to jednoduše: Tohle byl tým, který šel vyhrát. Šedesát minut všichni dělali, co měli a přineslo to své ovoce," konstatoval Pour, jehož trenéři v rámci přeskupení útoků oproti prvnímu duelu povýšili ze čtvrté do první formace.