Hr. Králové

Od úvodních minut se bylo na co dívat, oboustranně atraktivní obraz hry se ale do skóre nepropsal. Hradecká obrana si v prvním střídání nechala ujet Faška-Rudáše, jehož forhendovou kličku Kiviaho přečetl. Do tlaku se pak dostali domácí, Perret však napálil tyč a Okuliar i Zachar ztroskotali na Kváčovi.