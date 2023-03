Fantastický obrat, Liberec šokoval hradecký Mountfield! Finiš Třince přišel pozdě, slaví Sparta

Hokejisté Sparty vstoupili do úvodního zápasu čtvrtfinálové série play off proti Třinci ve velkém stylu. Po úvodní třetině vedli díky brankám Safina a Vaukhonena z přesilové hry nad obhájcem titulu již 2:0 a mířili za první výhrou. Ještě větší jistotu na hole domácích přinesla 26. minuta a Kousalova trefa, která znamenala vedení Sparty již o tři branky.

V úvodní třetině prvního čtvrtfinálového zápasu mezi Hradcem Králové a Libercem měli více ze hry domácí, ale obranu Bílých tygrů v čele s Kváčou překonat nedokázali. To se jim však povedlo hned po 22 sekundách druhé třetiny, kdy zrušil bezgólový stav Cingeľ a domácí vedli. Hosté se úvodní trefou Mountfieldu nenechali deprimovat a krátce po polovině utkání musel poprvé puk za svými zády po trefě Balinskise lovit i Kiviaho.

Domácí šli podruhé do vedení ve 44. minutě utkání, kdy se z trestného střílení prosadil Kevin Klíma. Ani to Severočechy nepoložilo. Rychlovský čtyři minuty před koncem znovu zařídil vyrovnání, o naprostý šok pro domácí hokejisty i fanoušky se postaral 96 sekund před koncem Flynn, který využil přesilovou hru a poprvé poslal Liberec do vedení. Zmar domácích završil o 27 sekund později Jelínek, který uzavřel skóre na konečných 4:2 pro Liberec.