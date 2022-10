Ml. Boleslav

Ve 25. minutě mohlo být zčistajasna vyrovnáno, když Procházka obral v blízkosti domácí branky o kotouč Jeřábka, ale Novotný spoluhráčovu chybu napravil dobrým zákrokem. Před polovinou utkání dostal do ideálního prostoru nabito Fořt a nezaváhal - 2:0. Právě autor gólu pak ve 35. minutě ujel spolu s Lunterem v oslabení do přečíslení dvou na jednoho, oba se dostali do velkých šancí k zakončení, ale Brízgala si vysloužil potlesk kladenských fanoušků.