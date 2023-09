Modrý zůstal na trápící se Kometu sám. Pořád jsem z Martincova odchodu v šoku, přiznává

Co ve vás zanechal odchod trenérského kolegy Patrika Martince?

Pořád jsem v šoku. Ve strašném šoku. Je to můj partner, kamarád a vynikající člověk. Skvěle se s ním pracovalo. Hrozně mě to mrzí a stále tuhle novinku trávím. Jsem z toho špatný, vadí mi to.

Takže jste na něj trochu naštvaný, že vás tu nechal samotného? Do Brna si vás loni přivedl.

Já respektuju jeho rozhodnutí, protože vím, z jakého důvodu odstoupil. Ještě je za tím totiž něco jiného, ale to musí říct sám Patrik. Já to nechci komentovat. My spolu stále máme kvalitní vztah a je mezi námi respekt. Ale chybí mi tu. Má spoustu zkušeností. Dobře se s ním povídalo o hokeji.

Přemýšlel jste, že byste také rezignoval?

Samozřejmě mě to napadlo. Patrik ale chtěl, ať pokračuju.

Majitel Libor Zábranský se poohlíží po novém trenérovi. Tušíte, jestli u týmu zůstanete?

Zatím vůbec. S Liborem jsem ještě nemluvil. Také je z toho v šoku. Vede klub správným směrem a ví, co potřebuje. Budu rád, když budu moct pracovat na tom, abychom se z krize vyškrábali. Mám pořád velkou chuť a spoustu energie. Jsem přece mladý kluk, teprve začínám. (směje se)

Z Komety se ale stává proslulé pohřebiště trenérů. Odkoučovat tu kompletní sezonu je už skoro nadlidský úkol.

Když se daří, tak je trenér hrdina. V krizi je právě nutné ukázat charakter a vyhrabat se ze dna. Musíme ukázat, co umíme.

V utkání proti Mladé Boleslavi ale progres znát nebyl, nemyslíte?

Začátek jsme měli dobrý. První třetinu jsme hráli dobře, zodpovědně. Vytvořili jsme si řadu šancí. Jenže v prostřední části vždycky uděláme chyby. Teď jsme dostali gól v oslabení, pak jsme propadli. Jsme v takové situaci, že bude chtít fakt hodně snahy, abychom se z toho vyhrabali. Ale kluci mají charakter, jsou to výborní hokejisti. Potřebujeme si jen začít věřit.

Z čeho chyby pramení?

Když se nám přestane dařit, začneme věci moc komplikovat a dostaneme se do ještě větších problémů. Potřebujeme hru zjednodušit a počkat si na šance. Měli jsme je, soupeře jsme přestříleli, ale Boleslav byla lepší ve speciálních formacích, vždyť využila čtyři přesilovky. To se dá napravit, nejsme daleko od toho, abychom krizi zlomili.

Nasvědčovalo už v přípravě něco tomu, že začátek sezony bude tak katastrofický?

Vůbec ne. Je zajímavé, jak se všechno sesypalo. Zažil jsem to v kariéře jednou, když jsem trénoval v AHL. První čtyři zápasy jsme prohráli, ale pak se to otočilo, hráli jsme výborný hokej a dostali se do play off. Je vidět, jak křehký ten hokej je. Hráči ztratí sebevědomí, začnou mačkat hokejky a dělat naprosto netypické věci. V tom je ale náš sport krásný. Je o hlavě. Když se daří, tak umí hrát každý. A když ne, je umění dělat malé věci, které týmu pomůžou dostat se zpátky nahoru.

Má Kometa lídry, které potřebuje?