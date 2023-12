Motor opět přišel o náskok, ale i bez opor zase obral favorita. Hrajeme srdcem, chválí Valský

Osmí Jihočeši však musí další zisk do tabulky brát i z toho důvodu, že jim v obou víkendových duelech chyběli kvůli menším zdravotním problémům elitní útočníci Milan Gulaš s Adamem Kubíkem, kteří by se však měli do zápřahu vrátit během reprezentační pauzy. „Potřebujeme bojovností nahradit jejich hokejovou kvalitu. Hrát srdcem. A to se nám daří,“ oceňoval Valský.