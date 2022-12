Hr. Králové

Jihočeši se snažili první třetinu spíš jen přežít, v ospalém vánočním tempu ale neoslňovali ani domácí. Jejich aktivitě scházel tlak do branky. Vidět byla třetí formace centra Lalancetta, v její největší šanci promáchl před odkrytou brankou kotouč Jergl. Střelecká převaha 13:5 nebyla Mountfieldu k ničemu.

Od té doby se Motor soustředil na defenzivu, která nepouštěla Hradec do vyložených šancí. Z protiútoků mohli náskok zvýšit Pech a Valský. Až pět minut před třetí sirénou vyslal Cingeľ do samostatného úniku Lva, jenže i jeho střele scházel důraz a Strmeň byl na svém místě. Díky 41 zákrokům se stal hlavním hrdinou Českých Budějovic. Jejich vítězství potvrdily góly do prázdné branky v hradecké power play.