Mountfield nevzdává boj o titul. Machy co vidí, to chytí, chválí Kalina kouzelníka v brance

Masarykův pohár pro mistra byl sice přichystán v dějišti, ale Mountfield jeho předávání neumožnil. Za hrdinu byl Matěj Machovský v brance domácích, druhé čisté konto ve vyřazovací části ozdobil třiceti úspěšnými zásahy. „Machy co vidí, to chytí a my se snažíme maximálně pomoct. Super odbojovaný zápas od celého týmu," líčil obránce Petr Kalina.

Rozdílový gól přitom padl už po 27 vteřinách utkání, kdy se prosadil Patrik Miškář. „Povedlo se nám rychle otočit hru. Marcinko o mně vůbec nevěděl, tak jsem mu nadzvedl hokejku a vybruslil s pukem před branku, abych ho stahovačkou poslal do sítě," říkal útočník, jenž oblékl dres Mountfieldu poprvé v sezoně až při play off.

Třinec musel opustit osvědčený defenzivní styl a domácí tým toho s podporou úžasného publika využíval. „Fanoušci byli naším šestým hráčem, měli jsme lepší pohyb a hodně nám pomohlo, že jsme se bleskově dostali do vedení," vytušil hradecký trenér Tomáš Martinec.

„Byli jsme důraznější v útočném pásmu a dostávali rychle puky z naší třetiny, aby nedocházelo k závarům," líčil Radek Pilař, jenž ve 37. minutě pojistil vedení. „Pořád platí na Třinec stejná věc, dostávat co nejvíc puků do prostoru před branku," doplnil Marek Zachar, jenž prvním gólem v play off pečetil výhru 127 vteřin před koncem při power play hostů.

Přes hradecké snížení stavu série zůstává Třinec stále stejně blízko titulu, jako byl už v sobotu po třetím zápase. Stačí mu jednou uspět a jde se slavit. Už ale nemůže být v takovém klidu, protože další zakopnutí by srovnalo šance soupeřů pro sedmý zápas. „Nesmíme se nechat zatlačit do kouta. Příště ale musíme začít aktivněji, být rychlejší, ustát lépe osobní souboje a hrát jednodušeji," uvědomoval si lotyšský obránce Karlis Čukste.

Třinec byl nejblíže gólu v pátém zápase v přesilovce, Jeřábek ale pálil jen do tyčky. „Tlačili jsme to od začátku až moc do kopce. Každá střela sice dává šanci skórovat, jenže gól nám nebyl souzen. Rozhodují detaily, tentokrát mluvily ve prospěch soupeře. Na pátek musíme být lépe připraveni v hlavě a jít tomu víc naproti," mínil trenér Zdeněk Moták.