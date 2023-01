Možná jsem právě já byl ten trojský kůň, hořce se usmála posila Sparty, která nestačila na liberecký uragán

„Ten faul byl hodně zbytečný," vyčítal si dvě minuty za vysokou hůl. „První zápas v novém týmu je vždycky těžký. Kluci mi radili, co dělat na vhazováních a další věci. Myslím, že se do toho rychle dostanu," hodnotil rodák z Jihlavy svůj výkon.

Navzdory porážce je rád, že zamířil do týmu jednoho z hlavních aspirantů na titul. „Změna to je velká. Na Spartu chodí mnohem víc fanoušků než v Boleslavi, zimák je taky úplně jiný. VO2 areně je hrozné vedro, na to nejsem z Boleslavi zvyklý. Projevuje se to i na ledu, který je dobrý vždycky jen prvních deset minut třetiny," prohlásil Kousal, jenž se Spartě upsal i na další dvě sezony.