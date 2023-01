Třaskavá výměna mezi Spartou a Boleslaví! Za tahouna Středočechů obětovali Pražané dva útočníky

Fotogalerie Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Pavel Kousal ve sparťanské kabině.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Pavel Kousal už se Spartou absolvoval první trénink.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Pavel Kousal už je sparťanem.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Pavel Kousal, nová posila Sparty.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Odchod Kousala, jenž má na svém kontě i dvanáct startů za národní tým (tři v aktuální sezoně), je překvapením, vždyť s 22 kanadskými body je suverénně nejproduktivnějším hráčem Bolky v sezoně.

„Pavel u nás po sezoně už působit nebude, nový kontrakt podepsal právě se Spartou, takže jsme jen uspíšili něco, k čemu by stejně došlo. Dlouhodobě máme problémy na centru. Potřebovali jsme nutně nějakého přivést a pokud to měl být zároveň kvalitní centr, museli jsme něco obětovat," vysvětluje sportovní manažer Mladé Boleslavi Martin Ševc, proč se rozhodl Kousala vyměnit za Přibyla s Dvořáčkem.

✒️ Sparťanem nejen do konce sezony, ale také na následující dvě sezony, se stává produktivní útočník PAVEL KOUSAL! Vítej ve Spartě! 📲 Více informací: https://t.co/XrUPeyMu8r 👋 Na hostování do konce sezony míří opačným směrem Daniel Přibyl a David Dvořáček. Hodně štěstí! pic.twitter.com/mgW0AjrTQ2 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 5, 2023

Jenže zatímco Kousal zůstane ve Spartě i v dalších dvou letech, Dvořáčka s Přibylem mají Středočeši jen do konce sezony. Pak se zase vrátí do Sparty. „Příba požádal o uvolnění do týmu, kde dostane větší prostor. Máme spolu skvělé vztahy a rozhodli jsme se mu vyhovět. S Davidem Dvořáčkem budeme jednat o pokračování ve Spartě v dalších sezonách, rozhodně ani jednomu dveře zpět do Sparty nezavíráme," prohlásil sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

„Pavel Kousal má ve čtyřiadvaceti letech má ty nejlepší hokejové roky před sebou. Už teď dokáže být týmovým lídrem a být velice produktivní," dodal Hlinka.

„O tom, že jdu do Sparty, jsem se dozvěděl až ve středu pozdě večer, takže jsem byl trošku překvapený. Vůbec jsem nečekal, že to bude takhle narychlo. Ve Spartě jsou trošku jiní hráči, kteří mě posunou dál. Věřím, že se mi bude dařit jako v Mladé Boleslavi, ideálně ještě lépe," prohlásil Kousal po čtvrtečním dopoledním prvním tréninku v novém klubu.

Bruslařský klub sáhl k dalším změnám v kádru. Tentokrát dochází k hráčskému trejdu s pražskou Spartou, která do týmu Bruslařů posílá dva třicetileté útočníky Davida DVOŘÁČKA a Daniela PŘIBYLA. 📲 https://t.co/vRR9UAfuQF pic.twitter.com/qXLcjlEwEB — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) January 5, 2023

„Rozhodoval jsem se dlouho, ale doufám, že mě Sparta posune. Nechci říkat všechny důvody, proč jsem se tak rozhodl, ale jsem hrozně rád, že tady můžu hrát. Doufám, že v Boleslavi nebudou naštvaní a tady mě budou mít fanoušci rádi," doplnil Kousal, jenž se ve Spartě znovu potká s trenérem Hořavou, pod nímž nastupoval už v Boleslavi. „Za mě je to jeden z nejlepších trenérů. Kdybyste se zeptali kohokoliv, koho trénoval, řekne vám to stejné. Jsem rád, že je tu zrovna on," míní.

V Boleslavi věří, že příchody Přibyla s Dvořáčkem dokážou vynahradit ztrátu Kousala. Dvořáček v aktuální sezoně zaznamenal ve 14 zápasech tři body. Přibyl, jenž se v uplynulém ročníku dokázal vrátit po čtyřech letech absence kvůli problémům s kolenem, v této sezoně zapsal ve 12 duelech šest bodů.