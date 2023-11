Mueller ve Vítkovicích skončil. Pokud tady nechce být, tak tu nemá místo, říká Lakatoš

„Peter Mueller se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením ve Vítkovicích a není spokojený ani s životem v Ostravě. Řekl, že chce z týmu odejít, proto jsme se domluvili na ukončení vzájemné spolupráce,“ říká sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

Odchod předpokládaného lídra kabinu podle kapitána Dominika Lakatoše překvapil. „Všem v kabině Peter Mueller oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vytrejdovaný někam jinam. Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba,“ uvedl Lakatoš.

„Jsme teď v situaci, kdy musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice, chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo,“ zdůraznil kapitán vítkovického týmu.

Excelentní střelec Mueller přestoupil do Vítkovic z Komety Brno v létě 2022. V minulé sezoně patřil k nejproduktivnějším hráčům a také k nejlepším střelcům. Vítězným gólem v šestém utkání proti Kometě Brno rozhodl o postupu Vítkovic do semifinále play off.

V aktuálním ročníku odehrál 17 zápasů, ve kterých si připsal 13 bodů za 6 gólů a 7 asistencí. V kanadském bodování týmu je třetí za Dominikem Lakatošem a obráncem Stuartem Percym. Tým s ním v sestavě vyhrál čtyři utkání. Gólově se Mueller prosadil v pouhých třech extraligových duelech sezony. Hned ve druhém utkání ročníku na ledě Mladé Boleslavi (4:2) vstřelil hattrick, na další branku čekal šest ligových zápasů a dočkal se při domácím vítězství (5:2) nad Libercem. Naposledy dvakrát skóroval proti Třinci (3:6).

Aktuálně je zraněný, trápí jej třísla a hrát nemůže. Za Vítkovice nastoupil naposledy v Olomouci (2:3 po prodloužení). Od té chvíle byl mimo sestavu. „Myslím, že je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice hrát chtějí a jsou schopní a hlavně ochotní za ně bojovat. Pokud někdo toho není schopen, pokud nechce hrát za Vítkovice, za tým, nemá v kabině co dělat,“ míní Šimíček, jenž společně s trenéry i vedením hledá cestu z krize.

Vedení klubu už podruhé v sezoně intenzivně řeší aktuální nepříznivou situaci a špatné výsledky i interními pohovory s hráči. „Snažíme se najít cestu z krize. Můžu všechny ubezpečit, že nikomu v klubu není lhostejné, v jaké situaci se nyní nacházíme. Všichni jsme si vědomi toho, že je potřeba se z krize co nejrychleji dostat, udělat pro to vše. Jiná cesta není,“ říká Šimíček.

Zároveň vzkazuje, že jednání dál komentovat nebude. „Věřím, že všichni chápou, že co se řekne za zavřenými dveřmi, to za nimi také zůstane.“

Kam povedou další Muellerovy kroky?

Otázkou zůstává, kam teď povedou další Muellerovy kroky. Nabízel by se návrat do Komety, v níž před přestupem do Vítkovic strávil čtyři sezony a v té poslední (2020/21) se stal nejproduktivnějším hráčem celé extraligy.

Podle informací Sport.cz Mueller v posledních dnech s brněnským klubem skutečně jednal, vše ale hapruje na financích. Není tajemstvím, že Američan patří k nejdražším hráčům v extralize, ve Vítkovicích se mluvilo o základním platu ve výši 600 tisíc měsíčně. Takovou sumu majitel Komety Libor Zábranský nabídnout nemůže a ani nechce.