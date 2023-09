Musí nás to více bolet, hledal recept na děravou obranu Vítkovic útočník Dej

O vynucené zápasové přestávce se 35letý útočník Vítkovic vůbec bavit nechtěl. „Beru to, jak to je a jdu dál. Jsem rád, že můžu hrát extraligu a tohle bych už dál nekomentoval,“ utrousil Dej.

Mnohem více jej v tu chvíli totiž štvalo, že Vítkovice ani třetí utkání sezony na vlastním ledě nedokázaly vyhrát a připsaly si třetí porážku v řadě. „Není to nic příjemného, musíme to hodit za hlavu a naklonit si fanoušky zase zpátky. I když to je těžké. Výsledek 3:7 vypadá špatně, ale musíme jít dál. Teď nás čeká více zápasů venku, v pátek jedeme do Českých Budějovic, kde musíme zamakat,“ zdůrazňoval Dej, jenž svým pátým gólem do sítě Pardubic v pěti posledních zápasech přivedl ve 27. minutě Ostravany podruhé v utkání do vedení.