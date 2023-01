Musíme dál tvrdě pracovat, nabádá útočník Komety Holík. Zápasu v Bratislavě by mělo přát počasí

Brňané, které na přelomu roku provázela herní i výsledková krize, se na něj naladili středečním triumfem 4:1 v Olomouci. „Nesmíme si myslet, že se jednou výhrou něco zlomilo. Musíme si na sobě nechat montérky a dál tvrdě pracovat. Na utkání v Bratislavě se hrozně moc těšíme. Bude to něco jiného než běžné extraligové střetnutí. I v něm však budou k mání tři body. Pro jejich zisk uděláme maximum. Věřím, že v hledišti bude hodně našich příznivců," uvítal by centr elitní útočné formace Petr Holík.

Hokejisté Komety si už na Tehelnom poli ve čtvrtek zatrénovali. Slovenského forvarda Kristiána Pospíšila příjemné překvapila kvalita ledu. „Obával jsem se, že bude měkký a budou v něm díry. Ale všechno bylo v pohodě," usmíval se. Těší ho, že si krátce po příchodu do Komety zahraje se svým novým mužstvem v rodné vlasti. „Dorazí příbuzní, kamarádi a známí. Budu se cítit jako doma. Je to pro nás nové prostředí, ale věřím, že si utkání užijeme a urveme nějaké body," přeje si. Zápasu by mělo přát počasí. Déšť, kterého se všichni aktéři nejvíc obávali, se podle předpovědi spustí až zhruba hodinu po jeho skončení.