Na bitvu Třince s Kometou pod širým nebem dorazí do Bratislavy přes 10 tisíc diváků

Brněnští fanoušci přijedou do Bratislavy Kometa Expresem. „Na naše vzájemné utkání je prodáno přes deset tisíc vstupenek," dodal Chmiel. Výkonný ředitel HC Oceláři Třinec přiznal, že pro něj osobně je skvělé, že se české extraligové utkání hraje na Slovensku. „Já to cítím tak, že je to pořád ještě Československo. Fakt, že se hraje pod širým nebem, je pro nás novinka, ale moc se na to těším," dodal Chmiel.