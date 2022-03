Na co mě do Kladna brali? Dohoda zněla jinak, jenže poslední slovo má vždy Jágr, nechápe gólman Janus

Účastník tří světových šampionátů podepsal v klubu sídlícím v Lappeenrantě kontrakt jen do konce ledna, když měl dočasně nahradit tehdy zraněnou brankářskou jedničku Niclase Westerholma. Proto přivítal, když se mu s nabídkou ozvalo Kladno.

„Se SaiPou jsme byli předposlední, klub už nemohl postoupit, měl i finanční problémy, hráče pouštěl. Ozvalo se Kladno, potřebovali pomoci udržet extraligu, ale když jsem přišel, najednou jsem nechytal téměř ani jeden zápas. Popravdě řečeno, netuším, jaký to mělo význam. Před příchodem do Česka jsme se dohodli na něčem jiném. Zvláštní situace. Nevím, na co mě brali," nechápe Janus v rozhovoru pro slovenský deník Pravda, proč příležitost dostávala jen kanadská jednička Landon Bow.

Foto: Josef Poláček, Rytíři Kladno Kladenský brankář Jaroslav Janus.Foto : Josef Poláček, Rytíři Kladno

„Landon zatím odchytal všechny zápasy a teď jdou hodně rychle za sebou, tak je dobré mít ještě někoho zkušeného pro všechny případy. Dalšího brankáře jsme navíc sháněli už od začátku sezony," říkal trenér a sportovní manažer klubu David Čermák v lednu při podpisu smlouvy s Janusem.

Tehdy Rytířům hrozilo, že by Bow mohl být nominován na olympijské hry a Kladno by tak nemělo adekvátní náhradu mezi tři tyče. Bow ale nakonec do Pekingu povolán nebyl. A Janus se poprvé do branky dostal až 27. února, kdy v Plzni po čtyřech inkasovaných gólech vystřídal ve 24. minutě Bowa a ve zbytku duelu už neinkasoval.

8. března pak přišel druhý start, když v závěrečném kole základní části v utkání se Spartou věnovanému ukrajinským uprchlíkům nastoupil do branky od druhé třetiny a obdržel jen jeden gól.

Foto: Josef Poláček, Rytíři Kladno Jaroslav Janus.Foto : Josef Poláček, Rytíři Kladno

„Tam mi už předem avizovali, že začne Bow, aby měl ve statistice další start. Ale dvě třetiny na ledě jsem si užil," prohlásil Janus, který v minulosti strávil v extralize více než pět sezon a chytal za Spartu, Liberec a Litvínov.

A nebere argument, že hlavním důvodem jeho angažování byla snaha Kladna mít pro baráž o extraligu kvalitní gólmanský tandem.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Brankář Kladna Landon Bow.Foto : Dalibor Glück, ČTK

„Když nechytám prakticky celé dva měsíce, potom co? Najednou mám klub spasit? Během sezony neustále dávali do branky Landona Bowa, mohli mi dát prostor, možná bychom měli i víc bodů a dnes neřešili baráž. Trenér brankářů (Radek Jirátko - pozn. aut.) mě i chtěl postavit, ale poslední slovo má vždy Jágr. Co už...," zmiňuje rodák z Prešova 50letého hrajícího majitele Rytířů.

Na Jágra se ale kvůli tomu nezlobí. „Je to jeho rozhodnutí, já jsem jeho hráč a musím to respektovat. Bavili jsme se spolu o tom, řekl mi, že Bow byl od začátku sezony jedničkou a chytal dobře. Šanci jsem dostal až po sedmi týdnech v Plzni," uzavírá Janus, který týdenní volno po základní části využil k dovolené v New Yorku.