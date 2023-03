Na zimáku byl pořád, chválí Šmíd nejmladší eso Liberce. Jak blízko byl jeho návrat na play off?

Přesně před rokem s nimi Šmíd ještě bojoval proti Spartě o semifinále, po vyřazení ve druhém nejdelším utkání historie však z rodinných důvodů ve 36letech ukončil kariéru a loučil se se slovy: „Mohl jsem pomoct ve vývoji mladým klukům a myslím, že budoucnost týmu je v bezpečí," tušil už vloni v březnu bývalý reprezentant. Jejich rozvoj nyní sleduje jen na dálku z Kanady, kde v Edmontonu působí jako kouč rozvoje u juniorského týmu.

„Najmič měl už výbornou základní část, Kuba Rychlovský teď v play off střílí góly a dokazuje, jak je pro tým platný. Hraje výborně, stejně jako Šírák. Jsou teď víceméně rozdíloví hráči. Jsou výborně fyzicky připravení a do toho mají skvělé dovednosti. Vzhledem k jejich věku si až říkáte, kde bude jejich strop," vyzdvihuje Šmíd 22letého Adama Najmana, 23letého Jana Šíra a 21letého benjamínka mužstva Jakuba Rychlovského, který je aktuálně se čtyřmi zásahy nejlepším střelcem Liberce ve vyřazovacích bojích.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Střelec Jakub Rychlovský (vlevo) se raduje z třetího gólu Liberce, s gratulací za spoluhráčem spěchá Jaroslav Vlach.Foto : Radek Petrášek, ČTK

„Kuba to má v hlavě fakt srovnaný, je normální kluk. A chce se pořád zlepšovat, což bylo vidět. Ten byl na zimáku pořád. Je hodně dobře fyzicky připravený, dynamický, dobře bruslí, nebojí se soubojů je silný na puku. A fakt má hodně dobrou střelu. Dokáže vystřelit z plné rychlosti, což moc hráčů neumí. Pro něj tohle může být jen začátek," myslí si Šmíd.

Střelci Liberce v play off Jakub Rychlovský 4 Oscar Flynn 2 Michael Frolík 2 Adam Najman 2 Adam Dlouhý 2 Uvis Janis Balinskis 1 Michal Birner 1 Petr Kolmann 1 Petr Jelínek 1 Tomáš Filippi 1 T.J. Melancon 1

V čem se podle něj za poslední rok zlepšili především? „Nabrali zkušenosti. Války v play off ti dodají vůbec nejvíc. Hodně tě nakopne, když si dokážeš, že máš na ledě právem místo a můžeš hrát proti nejlepším týmům jako je Třinec či Sparta. Se zkušenostmi začneš o hokeji přemýšlet jinak, puky jen neodpaluješ, podržíš si ho, jsi na něm silnější. Už když přišli do Liberce, bylo vidět, že dovednosti v sobě mají a jde jen o to, aby si věřili, že je dokáží prodat i v zápase. A oni si teď věří," vysvětluje Šmíd.

Góly teď táhnou tým více než zkušení borci jako Birner, Bulíř, Vlach, Jelínek či Filippi. „Ale přesně o tomhle je tým. Když někteří body neprodukují, jsou tam jiní, aby je zastoupili. V Liberci to nikdy nestálo na jednom, dvou hráčích, vždy na týmu," podotýká Šmíd.

Před rokem sice ukončil kariéru, ale ve hře byla i varianta, že by se na play off ještě na led do týmu kouče Patrika Augusty vrátil. „Je pravda, že jsem o tom přemýšlel. Řešili jsme to i doma, ale nakonec mi to nedávalo smysl kvůli rodině, když už jsem se jednou rozhodl skončit kvůli dětem a pak se zase vracet. I když mi hokej hodně chybí, obzvlášť teď v play off," přiznává.

Bývalým spoluhráčům tak v play off alespoň fandí ze zámoří. „Když Liberec prohrával v rozhodujícím předkole s Plzní rychle 0:3, tak jsem česky nadával, až se mě ostatní trenéři okolo ptali, co dělám...," prozrazuje s úsměvem.

„Musel jsem jim vysvětlovat, ať to neřeší, že můj tým hraje v play off a vypadá to, že vypadne. Nakonec se ukázalo, že tým je vnitřně hodně silný. Otočit z 0:3 na 4:3 a obzvlášť v play off je hodně těžký, to zvládne jen dobrý tým," vzpomíná senzační obrat, díky kterému si Severočeši vybojovali čtvrtfinále s Hradcem Králové, které pokračuje ve čtvrtek třetím dílem na ledě Liberce za stavu 1:1.