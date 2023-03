Frolík přelstil sám sebe, ale jeho trefa Tygrům nestačila. Snad se probudíme my starý, doufá

Fotogalerie +5

V neděli jste dvě minuty před koncem rozhodli vy, teď soupeř. Jak je hořká tahle porážka?

Není to nic příjemného. Už vypadalo, že utkání půjde do prodloužení. Ale bohužel jsme nechali moc prostoru na pravé straně a soupeřící hráč to propálil. A času na srovnání už moc nebylo. Těžká prohra. Ale odjíždíme za stavu 1:1, to bychom před začátkem série brali. Jsme spokojeni, domů se nám pojede dobře a snad budou v Liberci fanoušci náš šestý hráč. I když teď je to samozřejmě škoda, Hradec by za stavu 0:2 otáčel už těžko.

Vám se ovšem otáčet zápasy v play off daří. Už jste to předvedli v předkole, pak v prvním duelu s Mountfieldem, teď zase nechybělo ve třetí třetině mnoho.

Po celou sezonu máme třetí třetiny slušné. Pořád jsme věřili v obrat. Říkali jsme si, že je to o jediném gólu. Šli jsme do toho a házeli všechno na bránu. Vyrovnat se nám podařilo, to musím ocenit.

Bylo těžké při vaší trefě srovnat si na čepeli nezbedný puk?

Trochu jsem přelstil i sám sebe. Kotouč mi pořád skákal, ale v poslední setině jsem ho zkrotil a přehodil bekhendem přes beton. Sám jsem nevěděl, jak to zvládnu vyřešit, tak jak má vědět gólman, co udělám (usmívá se). Taky z toho byl zmatený. Ale bohužel moje trefa nestačila na vítězství. Když jsme srovnali, momentum bylo na naší straně. Ale Hradec se pak zase zvedl, zatlačil nás. Chtěli jsme jen nahazovat a neztrácet puky na naší modré čáře, to se nám nedařilo. Snažili jsme se hrát na brejky, ale právě z něj soupeř rozhodl.

Krásný gól Michaela Frolíka z úniku sice vyrovnal utkání, ovšem k vítězství Liberce nakonec nepomohl. ❌🏒 #MHKBTL #TELH pic.twitter.com/dBIt2ZV2Su — Tipsport extraliga (@telhcz) March 20, 2023

Slabší moment si vybral gólman Petr Kváča, který však jinak pokryl 45 střel.

Kvaky je výborný. Drží nás celou sezonu i teď v play off. Náš stavební kámen. Nejde ho z gólu vinit, ani nikoho jiného. Takový je hokej.

Překvapuje vás, že duel tentokrát nebyl tak vyhrocený?

Rozhodčí drží emoce pod kontrolou. Víme, že nesmíme být zbytečně vylučovaní, protože přesilovky rozhodují zápasy. Dáváme si na to pozor. Ale ještě to bude dlouhá série, třeba se to zvrtne.

Vám se v Hradci povedlo v této sezoně vstřelit už šestý gól. Jste specialista na tohoto soupeře?

Asi jo, musím zaklepat, moc o tom nechci mluvit. Vím o tom, ale nepřikládám tomu důležitost. Snažím se furt makat a pomáhat týmu. Ve svém věku už tolik na body nekoukám, ale je fajn, když tam občas něco padne.

Vaše formace s mladíky Oscarem Flynnem a Adamem Najmanem často rozhoduje zápasy. Vyhovujete si?

Hrajeme spolu už docela dlouho. A sedli jsme si, chemie hned klapla. Jsou to mladí kluci, snažím se jim pomoct. Často se bavíme, protože se chtějí zlepšovat. Sebevědomí nám roste.

Včera 22 vteřin po zahájení druhé třetiny, dnes jenom 20! 😄 Lukáš Cingeľ jako specialista na úvodní minuty opět na scéně. 💪 #MHKBTL #TELH pic.twitter.com/WZijcf5iLE — Tipsport extraliga (@telhcz) March 20, 2023

Flynn po příchodu z Mladé Boleslavi pořádně vylétl. Má na to, aby si zahrál ještě kvalitnější ligu?

Hned jak jsem přišel do Liberce, viděl jsem už na tréninku, jak je šikovný. Má skvělé dovednosti a výbornou střelu. Dostal se na přesilovku a začalo mu to tam padat. Uvidíme, jestli se vystřelí do nějaké vyšší soutěže. Já bych mu to určitě přál.

Neměli by v play off přidat góly i zkušení hráči z prvních formací, od kterých se to očekává?