Naposledy bez Rulíka bralo Dynamo všechny body. V pondělí se pochválíme navzájem, usmívá se Zadina

Pardubický asistent Marek Zadina svůj tým pochválil. „Uklidnily nás dvě slepené trefy na začátku druhé třetiny. Předvedli jsme rychlý a agresivní hokej. Až ke konci jsme si zápas trochu zkomplikovali. Kometa nás dostala pod tlak, avšak podržel nás výborný brankář Will," radoval se z dalších tří bodů.

Společně s Richardem Králem měli naposledy na střídačce Dynama hlavní slovo. Kouč Radim Rulík se k týmu po návratu ze stříbrného mistrovství světa do dvaceti roků připojí v pondělí. „Nic s námi před zápasem v Brně nekonzultoval. Všechno ještě nechal na nás. Až se zase uvidíme, pochválíme se navzájem. My pogratulujeme jemu k velkému úspěchu na šampionátu. A on třeba nám zase k tomu, že jsme si v extralize vedli v jeho nepřítomnosti dobře," usmíval se Zadina.