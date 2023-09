Napravený hříšník Mandát řehtá v kabině. Je to dříč, chytrý a poctivý kluk, chválí ho spoluhráč

„Dali jsme mu ho, protože odvádí neskutečnou práci. Je to dříč, mám z něj obrovskou radost. Přeji mu, aby se svojí poctivostí dostal tam, kde v Česku skončil. Má našlápnuto výborně, je to skvělý kluk, rozumný, chytrý. Zaslouženě jsme ho zvolili hráčem utkání, protože blokuje střely, dohrává souboje, je poctivý.“

Jak už ale naznačil Will, Mandát má za sebou škraloup, který se teď snaží ze svého hokejového životopisu vyčistit. V Pardubicích to svého času dotáhl až na asistenta kapitána, jenže v prosinci 2020 byl pozitivně testován na kokain, za což o měsíc později dostal dvouletý flastr. Tehdy lhal, že to musí být omyl, leč pardubický boss Petr Dědek nekompromisně říkal: „Je to šílené, hráč Mandát pro nás skončil.“