Návrat ze zámoří po čtyřech letech. Sparta posiluje na brankářském postu

Kořenář za čtyři sezony za oceánem působil převážně v nižší AHL, v NHL odchytal v dresu San Jose a Arizony dohromady 12 zápasů. Za Kojoty v uplynulé sezoně však šel do brány jen dvakrát.

A tak začal přemýšlet o návratu do Evropy. "Nebyl jsem v Arizoně v roli gólmana, kterého by chtěli posouvat dál, jako tomu bylo v San Jose. Necítil jsem velkou důvěru. I proto jsem rád, že jsem teď ve Spartě," prohlásil rodák z Pelhřimova.

„Kvůli válce se všechno hodně urychlilo a rozhodl jsem se vrátit zpět domů. Na stole jsem měl tři zajímavé nabídky. Nechtěl jsem žít až do léta v nejistotě. Domluva se Spartou mi dávala smysl. Ještě nezačalo léto a už vím, kde budu příští dvě sezony působit," prohlásil Kořenář, jenž extraligu už okusil v dresu Jihlavy a Třince, v němž začal předminulý ročník, když byl start NHL kvůli koronavirové pandemii posunut na pozdější termín.

"Věřím, že v týmu budu mít svou roli a nebudu se muset bát, že by mě vytrejdovali do jiného týmu. Sparta je tým s obrovskými ambicemi. Na tlak na stoprocentní výkony jsem ale zvyklý z Ameriky," prohlásil gólman, jenž před čtyřmi lety reprezentoval na juniorském šampionátu v Buffalu, kde dvacítce pomohl do semifinále. Na premiéru v seniorském národním týmu dosud čeká.