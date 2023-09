Nečekaný plzeňský válec! Trenéři nás dva měsíce šikanovali, muselo se to projevit, směje se Lev

Vítězný návrat, navíc s gólem. Mohlo to být lepší?

No asi nemohlo, co dodat. Každý si maluje nějaký svůj scénář. Já si sám pro sebe psal, že prostě chci odehrát dobrý první zápas. Bylo mi celkem jedno, jestli to bude s gólem, nebo ne. Hlavní je výhra. Tři body s úřadujícím mistrem na úvod, nic víc jsme si přát nemohli. Sešlo se všechno od A do Z.

Vy jste navíc jako hráč utkání sklidil určitě největší ovace fanoušků.

Fanoušci vědí, proč jsem se vracel. Nejvíc mě samozřejmě těší vítězství, ale i kvůli těmhle bonusům hokej hrajeme. Jsem naprosto spokojený.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Plzeň - Třinec 1:0 (4. Lev)Video : Tipsport Extraliga / BPA

I díky výkonu? V první půlce jste soupeře válcovali.

Předváděli jsme výborný výkon, ale na druhou stranu Třinec má za sebou o víkendu cestu do Finska, dva zápasy tam, teď dalších sedm hodin v autobuse na cestě sem. Kluci mi ještě říkali, že dálnice byla zasekaná. Tohle je obtížné. My jsme naopak byli odpočatí, mohlo to hrát roli.

Premiéru v extralize prožil teprve 16letý Adam Benák a byl dost vidět. Zkoušel i Michigan, tedy zavěsit puk do sítě zpoza brány. Co na něj říkáte?

Je vidět, že je z nové školy. Všichni mladí hráči už mají obrovské dovednosti, skills, jak se furt omílá. A on je ještě o tři třídy výš než ostatní vrstevníci. Nás starší takový kousek při hře ani nenapadne, jeho jo. Je jenom otázka času, kdy předvede nějakou nádhernou asistenci nebo výstavní gól.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Plzeň - Třinec, trestné střílení (29. Lev)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Od Plzně se před sezonou moc nečekalo, teď to však vypadalo, že i vy starší máte mladší nohy. Čím to bylo?

Byli jsme tu osm týdnů zavření na zimáku, a dostávali jsme co proto. Trenéři nás šikanovali, tak se to muselo někde projevit. (směje se) Chtěli jsme jim dokázat, že všechna práce nebyla nadarmo. Už jsme měli velkou chuť po půl roce do toho zase vlítnout. Navíc já minulou sezonu dohrával zraněný.

Sám jste byl na ledě hodně vidět. Seděla vám souhra v první formaci s dalším navrátilcem Miroslavem Indrákem?