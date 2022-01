Nesmíme pustit kostičku, říká Zikmund. Složil svou Spartu a Rytířům se začíná dýchat lépe

Rytíři tím unikají hrozbě přímého sestupu. „Možná by takový náskok mohl dodat trochu klidu, ale ještě zbývá odehrát spousta zápasů, takže to chce nepolevit a takhle makat dál," tvrdil trenér David Čermák, jenž měl na střídačce výraznou hlasitou pomoc v dočasně nehrajícím majiteli klubu Jaromíru Jágrovi. „Byl ještě v klidu, většinou je slyšet daleko víc," usmál se kapitán Tomáš Plekanec.

Pohotovou dorážkou v početní výhodě rozhodl útočník Ladislav Zikmund, jinak kmenový hráč Sparty. „Do špatné šatny jsem nešel, ani žádné zvláštní hecovaní neproběhlo. Sem tam jsme si něco řekli u mantinelu, například s Vláďou Sobotkou," řekl Zikmund s tím, že když ho pražský klub poslal v listopadu do Kladna na hostování, tak teď dýchá jen pro ně. „Puk se ke mně v přesilovce odrazil, tak jsem ho jen zametl," usmál se autor vítězné trefy.

„Každý bod do tabulky je v naši situaci cenný. Musíme hrát tak jako poslední dva týdny, aby se nám začalo opravdu lépe dýchat," tvrdil Plekanec, jenž si přihrávkou na druhý gól zlepšil bilanci v kanadském bodování na 11+29. „Pro nás je hlavní úkol nepustit kostičku a udržet extraligu za každou cenu. Furt koukáme dolů. Co by přišlo směrem nahoru, nás může jen překvapit. Buďme pokorní a nohama na zemi," dodal Zikmund.