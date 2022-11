Nestihl jsem přinést vůbec nic, smál se Hořava po vítězné premiéře

"Já jsem nestihl přinést vůbec nic. V žádném případě, to ani nejde," pousmál se Hořava po utkání. "Už dva poslední zápasy nehrálo mužstvo úplně špatně, i když je prohrálo. A dnes? To se tak prostě sejde. Zachytá vám gólman a z šancí, které jsme měli, se nám podařilo dát gól. Pro to jsme získali tři body. Já jsem tam ale nepřinesl vůbec nic," podotkl jedenašedesátiletý trenér.

Sparta byla před návratem Hořavy na střídačku předposlední a naplno bodovala naposledy v polovině října. V posledním utkání před reprezentační přestávkou proti vedoucím Pardubicím a po pauze na ledě Třince ale hrála vcelku dobře. Vždy ale o gól prohrála.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Zleva Gustaf Thorell ze Sparty a Jan Hladonik z Karlových Varů.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

"Já jsem to až tak bedlivě nesledoval, ale Sparta má velice dobré hráče. A víte, jak to je. Někdy se to sejde. Po jednom zápase ale nedokážu říct, jak to je. Je strašně brzy," řekl Hořava, jenž v minulé sezoně vedl Pražany společně s Josefem Jandačem. Po porážce ve finále play off ale oba v klubu skončili.

Sparta byla bez hlavního trenéra celou reprezentační přestávku, Hořava poté chyběl i na utkání v Třinci. Teď bude mít čas s týmem pracovat. Pražané v neděli nehrají a další zápas je čeká až v pátek 25. listopadu, kdy se doma utkají s Libercem.

"To, že teď budeme mít čas, je pro nás strašně důležité. Čas potřebujeme. Na co se chceme zaměřit? Na všechno," rozesmál se Hořava. "Kdybych řekl jednu věc, tak si budete říkat: To je trouba. A co támhle ty další? Proto se musíme zaměřit úplně na všechno," řekl Hořava, jenž povede Spartu společně se švédským koučem Hansem Wallsonem.