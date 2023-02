Druhá část však přinesla zvrat ve vývoji. Hosté také zazmatkovali v rozehrávce ve středním pásmu, domácí hráči se dostali do přečíslení a Mueller po Bukartsově přihrávce srovnal. Sparta šla záhy do oslabení a v něm Muller ideálně narazil kotouč Kriegerovi, jehož dělovka bez přípravy skončila v 31. minutě pod horní tyčkou. Oba Američané v ostravském dresu zapsali šestnácté trefy v sezoně.

Sparta ale v závěru dokázala skóre otočit. A rozhodly přesilovky. Nejprve prošlo do sítě Kempného nahození od modré čáry a pro sparťanského beka to byla první trefa v extralize téměř po osmi letech. Chvíli nato se Lakatoš ve středním pásmu bez rukavic pustil do Němečka, sudí ho vykázali na pět minut a do konce utkání a v dlouhé početní výhodě jedna kombinace hostům vyšla: Tomáškovu pobídku uklidil z voleje do sítě Horák.