NHL po Česku. Sparta posouvá hranice zábavy

Hokejová Sparta vstupuje do play off, když v neděli a v pondělí odehraje úvodní dva duely čtvrtfinále play off proti třineckým Ocelářům. A kromě parádního hokeje, který je v bitvě gigantů zárukou, se mohou všichni fanoušci těšit i na sportovní show, která nemá v Česku obdoby. Emoce vystupňované na maximum, perfektní atmosféra moderní O2 areny. I na tribunách se bude v playoff posouvat hranice zábavy. Nedělní duel startuje ve 14:00, pondělní pak v 19:00.

Foto: Kaprain Group Parádní hokej i zábava pro fanoušky. To budou zápasy čtvrtfinále play off mezi Spartou a Třincem.Foto : Kaprain Group

Článek Tohle není studený zimák, kde vás dítě o druhé třetině tahá zpátky domů. Zápasy Sparty v O2 areně jsou zkrátka jinde. Fanoušci se uvnitř nenudí ani minutu. Přerušení? Nevadí. Stačí sledovat atraktivní program na kostce speciálně vylepšené pro playoff, nebo se bavit kousky dvou maskotů – Spartaxe a Sparťáka. Pozor, tady fakt nejde o nudné reklamní panáky z obchoďáku, ale o dva profesionály, herce a kaskadéry v jedné osobě. Zábava v největší sportovní areně v Česku a druhé v Evropě je na české poměry jedinečná. Pyrotechnika a speciální efekty, show na ledě, vystoupení krásných cheerleaders. Bavíte se jak v hledišti, tak i v útrobách stadionu a před samotnou arenou. V každém koutku čeká na fanoušky nové lákadlo, o kterých se soupeřům na jejich stadionech může jenom zdát. Sparta - Třinec: Repríza bitvy o titul už ve čtvrtfinále. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Po návratu z NHL mě show v hale a celková atmosféra na zápasech ohromně mile překvapila. Během zranění jsem pár zápasů viděl z tribuny a fakt jsem se nenudil ani minutu. Je to bomba," pochvaluje si vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem Michal Kempný. Tipsport extraliga Kovář a Kořenář o parťácích-blbcích, NHL i brankářském tlaku ve Spartě při play off Jeho slova potvrzují i samotní návštěvníci. „Byl jsem na zápasech NHL v Praze a mohu říct, že Sparta, která hraje v O2 areně domácí zápasy, má show na stadionu nejen na srovnatelné, ale také na vyšší úrovni," prohlašuje Ondřej Novotný, šéf MMA organizace OKTAGON. A jiné to nebude ani na startu vyřazovacích bojů. Sparťané vyzvou v nejatraktivnější čtvrtfinálové sérii poslední mistry z Třince a pokusí se o odvetu za loňské finále. „Je to souboj gigantů. Jeden chrání trůn, druhý chce po dlouhých letech titul. Repríza finále, spousta emocí a otevřených účtů. Ve čtvrtfinále prostě nemůže být jiskřivější souboj," říká šéfkomentátor O2 TV Sport Jan Homolka. Foto: Kaprain Group Hokejová Sparta zahajuje čtvrtfinále play off s Třincem. Fanoušci se mají na co těšit.Foto : Kaprain Group Momentu, kdy zase vletí za zvuků jedinečného intra na led, se už nemohou dočkat ani hráči. Třeba Vladimír Sobotka, nejzkušenější ze sparťanů, který odehrál v NHL bez jednoho zápasu šest stovek utkání! Foto: Kaprain Group Hokejová Sparta vstupuje do bojů o mistrovský titul čtvrtfinálovou sérií s Třincem. Fanoušci se mohou těšit i na impozantní nástup hokejistů.Foto : Kaprain Group „Už samotný nástup na led je epický. Na Spartě se baví celá rodina, manželka i moje dvě dcery zápasy milují. Blázní s maskoty a každé přerušení jsou přilepené očima na kostce a čekají, kdy se tam zase objeví. Na play off bude atmosféra ještě víc elektrizující," těší se na nezaměnitelný hokejový zážitek. Tipsport extraliga Chytal za Spartu, pak zlobil Trpišovského. Vlastně nikdy jsem nebyl v práci, směje se moderátor