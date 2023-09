Nová posila pro Liberec. Z Olomouce přichází sedmnáctiletý obránce Galvas

Galvas, jehož čtyřiadvacetiletý bratr Jakub obléká dres švédského Malmö a během sezony 2021/22 okusil v šesti zápasech NHL, by měl patřit mezi hlavní české adepty na draft nejlepší ligy světa v příštím roce.

V létě byl členem stříbrné reprezentační osmnáctky na Hlinka Gretzky Cupu, v dresu Hanáků debutoval v minulém ročníku v extralize. V této sezoně nastoupil za Olomouc do sedmi zápasů juniorské nejvyšší soutěže, dal dva góly a přidal pět nahrávek.

„Tomáš je velmi perspektivní mladý obránce, který doplní naši mladou obrannou dvojici Kubu Dvořáka s Adamem Králem. Uděláme všechno pro to, abychom mu pomohli k co nejlepšímu umístění na draftu a aby odehrál co nejvíce dobrých minut v našem A-týmu,“ uvedl liberecký kouč Filip Pešán.