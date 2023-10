Nového kouče Vítkovic trápí zdraví hráčů. Každý den čekáme, kdo přijde na trénink, povzdychl si Trnka

„Tohle povýšení pro mě bylo překvapením. Nečekal jsem to, není to úplně jednoduchá situace, ale udělám maximum pro to, aby se tým pod našim vedením zvedl,“ uvedl 47letý plzeňský rodák, jenž po pádu Vítkovic na poslední příčku tabulky přišel původně k týmu jako náhrada za odvolaného asistenta Radka Philippa.

Kosmetická změna v realizačním týmu zafungovala jen na chvíli. Vítkovice se z posledního místa extraligové tabulky dokázaly výhrami nad Libercem (5:2) a v Brně (5:3) vyhrabat. Přidaly i dvě vítězství v Lize mistrů (Biel 4:3 v prodloužení a Ingolstadt 5:0). Další dvě extraligové porážky v Litvínově (3:6) a v Hradci Králové (0:2) ale vyprovokovaly další reakci a konec Miloše Holaně na postu hlavního trenéra.

„Když teď začnu vyjmenovávat, proč jsme ty dva poslední zápasy prohráli, tak to bude znít, jako že hledám výmluvy. Ten program je strašně náročný a zdravotní stav hráčů nebyl ideální. Bylo vidět, že síly ubývaly. I tak jsme utkání v Hradci odpracovali. Kluci makali na sto procent a vydali ze sebe všechno, co měli. Bohužel to na tak kvalitního soupeře zdaleka nestačilo,“ poukázal Trnka na nedobrou situaci ve vítkovické kabině, kterou prošla nemoc.

Původně si měl Trnka premiéru odbýt ve středu v Pardubicích, kvůli virózou zasažené kabině ale Vítkovice požádaly o odložení zápasu.

V pátek v Karlových Varech by ale semifinalista z minulé sezony a aktuálně předposlední tým tabulky hrát měl. „Situace stále není dobrá. Čekáme ze dne na den, kdo přijde na trénink, kdo se zdravotně zlepší,“ povzdychl si nový hlavní trenér Vítkovic. Konkrétně o zdravotním stavu hráčů hovořit nechtěl. „Ve čtvrtek odjíždíme do Karlových Varů, v pátek hrajeme a doufáme, že se co nejvíc hráčů vrátí do sestavy,“ uvedl.

Po utkání v Karlových Varech se Ostravané v neděli zastaví v Mladé Boleslavi ke čtvrtému utkání v řadě venku, na vlastní led se vrátí po dvanácti dnech zápasem proti mistrovskému Třinci (v pátek 29. října od 17:30 hodin). „Potřebujeme nejlépe v každém zápase bodovat. A hlavně potřebujeme, aby hráči byli zdraví. To je teď upřímně opravdu to prvořadé,“ zdůraznil Trnka.

Využít zatím nemůže ani předposlední vítkovickou posilu, francouzského obránce Yohanna Auvitua, jenž si krátce po příchodu na tréninku poranil kotník. „Je to velice kvalitní obránce, ale zase jsme u zdraví. Zatím není ve stavu, aby mohl hrát,“ povzdychl si Trnka.

Dvojnásobnému extraligovému medailistovi (2× stříbro s Vítkovicemi v letech 2010 a 2011), budou z pozice asistenta pomáhat sportovní manažer klubu Roman Šimíček a nově také Jiří Veber. „Vybrali jsme si ho především kvůli jeho zkušenostem,“ uvedl Trnka na adresu 54letého mistra světa z roku 1996 a čtyřnásobného českého šampiona se Vsetínem Vebera.