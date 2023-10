Ve Vítkovicích skončil trenér Holaň

Už to vypadalo, že drobné změny v trenérském štábu Vítkovic pomohly. Loňský semifinalista se z posledního místa extraligové tabulky, kam se propadl po porážce v Plzni (0:1), dokázal výhrami nad Libercem (5:2) a v Brně (5:3) vyhrabat. Přidal i dvě vítězství v Lize mistrů (Biel 4:3 v prodloužení a Ingolstadt 5:0).

„Nebylo to pro mě jednoduché rozhodnutí, ale díky opravdu nadstandardnímu vztahu s majitelem klubu jsem se po dlouhém jednání a probírání situace, ve které se teď mužstvo nachází, rozhodl odstoupit,“ uvedl nyní už bývalý trenér Vítkovic.

Holaň převzal trápící se extraligový tým v prosinci 2020 s hlavním cílem vyhnout se záchranářským starostem. To se podařilo a Ostravané jen těsně po vyrovnané bitvě s Kometou nepostoupili do čtvrtfinále play off.