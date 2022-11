Noviny čteme, ale kdo povede Spartu jsme neřešili. Na ledě jsou hráči a ne trenér, řekl třinecký Mazanec

Čím, to, že se Sparta dostávala v úvodu do šancí tak lehce?

Těžko říct. Musím říct, že výborně začali. My ztráceli puky na modrých čárách, rychle to otáčeli, asi jsme nestíhali zpátky. Těžko říct, na to se musí podívat trenéři, pak si řekneme.

Obránce Adam Polášek měl jednu chvíli čas na tři dorážky. Neudělal vám do betonu díru?

Asi ne, když nedal gól (smích). Ani si na tu situaci moc nevzpomínám. Vím, že byl nájezd a pak mi někdo mlátil hokejkou do betonu.

Otočil první gól vývoj zápasu?

Určitě nám to pomohlo v hlavách, kluci si pak očividně víc věřili. Bylo to na ledě vidět. Od nějaké desáté minuty to už bylo výborně zvládnuté utkání.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Potyčka za třineckou brankou. Zleva Vladimír Dravecký z Třince, Miroslav Forman ze Sparty, Daniel Kurovský z Třince, Jakub Jeřábek z Třince a Vladimír Sobotka ze Sparty.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

V úvodní třetině jste zpoza brány nabil Formanovi přímo do střely. Jak vám v tu chvíli bylo?

Dostal jsem se tam zbytečně pod tlek, dlouho jsem přemýšlel, co s pukem udělám. Chtěl jsem to dát bekovi, byl obsazený, chtěl jsem to poslat útočníkovi, ale byl taky obsazený. Pak už jsem nevěděl, co s tím a myšlenka byla to přehodit přes napadající hráče. Ale sjelo mi to, a pak už to bylo v řiti. Už jsem to jen hasil (smích).

Na konci druhé třetiny jste byl asi dost zakyselený, když vás Sparta držela dlouho v pásmu a nemohli jste puk dostat pryč? Bylo to těžké ustát?

Tam mi bylo ouvej, to se přiznám. Trošku jsem šel do laktátu, ale kluci tam výborně blokovali střely a Sparta tuším vystřelila jen jednou. Zase to nebylo tak dramatické, motali to kolem a ke střele se moc nedostali. Klukům velký dík.

Je vidět na Třinci, že se vrací na vítěznou vlnu?

Nechci předbíhat, jdeme zápas od zápasu. Připravujeme se, bavíme o systémech, o detailech. Momentálně nám to lepí, sbíráme body, to je podstatné.

Prospěl vám oddech v reprezentační pauze? Jak jste ho využil?

Já konkrétně nijak. Malá chodí do školy, takže jsme stejně nikam nemohli jet. Dal jsem dva dny volno, potrénoval a připravoval se na zápas.

Foto: Jiří Tomaškovič, Sport.cz Fanoušci Třince vyvěsili na zápase proti Spartě Praha transparent ohledně trenérské situace v pražském klubu.Foto : Jiří Tomaškovič, Sport.cz

Sledovali jste, s jakým trenérem Sparta přijede?

Tak sledovali, noviny ráno čteme, ale nijak extra jsme tomu nějaký důraz nepřikládali. Trenér stojí na střídačce, na ledě jsou hlavně hráči.

Zaznamenal jste reakci třineckého kotle a skandování „Kde máte Varaďu"?