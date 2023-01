Novotnému se druhá domácí nula za sebou už prodraží

„Trochu se mně to podle sazebníku prodraží, ale to je v pohodě. Mančaft znovu zahrál fakt dobře dozadu. Hned první přesilovku jsme využili, to nám dalo klid na hokejky. Důležité byly veliká bojovnost i zlepšená koncovka. Dole se tabulka dost silně zahušťuje, takže zase cenné vítězství," vykládal Novotný.