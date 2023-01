Ml. Boleslav

Olomouc mohl poslat hned v první střídání do vedení Káňa, ale v úvodní šanci zápasu napálil jenom brankáře Novotného. Skóre se však poprvé měnilo před polovinou první třetiny. V úvodní přesilovce zápasu trefil domácí Roman puk do Škůrkovy brusle pro hosty tak nešťastně, že ten následně proskočil pod betonem gólmana Konráda do branky.