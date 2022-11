Nový trenér pro Spartu? Pražané hledají i v zahraničí

Hořava, jenž Spartu vedl v uplynulých třech sezonách (jen jednu však kompletně celou) spolu s Josefem Jandačem, by se návratu nebránil. Původně si však dal podmínku, že pokud by se jeho comeback zrealizoval, stalo by se tak jedině znovu s Jandačem po jeho boku. Nakonec je podle všeho ochoten plán změnit a v případě dohody by pracoval u pražského týmu se švédským parťákem.