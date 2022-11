Hokejová chlouba chřadne a nemá hráče v NHL. Legendu to trápí

Do NHL naskočilo v minulosti dvacet odchovanců, třicet dalších bylo draftováno. Realita této sezony je hodně bolestná, jen ve farmářských týmech se snaží vybojovat si šanci posunout se do elitní soutěže Kristian Reichel a Jan Myšák. „Jsme rádi, že tam ti dva mají nakročeno, věřím, že se prosadí," říká s nadějí v hlase Šlégr. Ihned ale přiznává, že vzhledem k tradici Litvínova je to hodně malé číslo.

Šlégr se domnívá, že talentů je méně i kvůli odlivu dětí do jiných sportů To ale nic nemění na tom, že by si někdejší legendární obránce dovedl představit větší zastoupení odchovanců v litvínovském dresu. „To mě trápí nejvíce. Mělo by jich být víc. V nižších soutěžích jsou přitom Válek, Jurčík, Jícha. Ti mají dost zkušeností, ti mi tam chybí." míní litvínovská legenda.