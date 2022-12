Nula je třešničkou na dortu, jsem rád za perfektní výkon týmu, říká gólman Energie

Vychytanou nulou navázal Habal na premiérové čisté konto, které uhájil mezi elitou v ročníku 2014/15. "Je to ale jenom taková pomyslná třešnička na dortu, jsem hlavně rád za tři body a perfektní týmový výkon. Chytalo se mi skvěle, a když tam jednou šel puk těsně mimo prázdnou bránu, tak jsem si řekl, že by ta nula už mohla vyjít," uvedl Habal.

Čistý štít byl však ve větším ohrožení vícekrát. "I ve druhé třetině měl soupeř šance a jednou nebo dvakrát se mi tam podařilo puk vypíchnout, když šel hráč do kličky. Ve třetí třetině jsem se tam jenom roztáhl a puk mě naštěstí trefil. Štěstí bylo na mé straně, ale to k tomu prostě patří," podotkl Habal.

Opojné pocity vítězství umocňoval fakt, že triumfem v podkrušnohorském derby ukončilo mužstvo Energie čtyřzápasovou sérii bez bodového zisku. "Po sérii proher jsme to vítězství vážně potřebovali. Jsme za něj rádi zvláště v den, kdy byl zápas speciální kvůli oslavě 90 let hokeje v Karlových Varech. Nehráli jsme špatně ani v minulých zápasech, měli jsme tam hodně střel, ale bohužel jsme nedali gól. Jsem rád, že se to konečně otočilo a vyhráli jsme," prohlásil Habal.