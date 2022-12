Podkrušnohorské derby mezi domácí Energií a Litvínovem mělo slavnostní úvod. V roce, kdy Karlovy Vary slaví 90 let na hokejové mapě Česka, byl mezi legendy klubu zařazen jeho dlouholetý kapitán Václav Skuhravý a jeho dres s číslem 34 byl slavnostně vyvěšen pod strop KV Areny. Během ceremoniálu byl do klubové Síně slávy uveden také dlouholetý majitel klubu Karel Holoubek, jenž klub podporoval a posléze vlastnil bezmála třicet let.