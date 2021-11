Obránce Blain a útočník Jergl prodloužili smlouvy v Hradci Králové

Blain je třetím nejproduktivnějším hráčem Hradce Králové v této sezoně s 18 body za šest branek a 12 asistencí z 24 zápasů. "Jérémie patří již druhým rokem k našim nejlepším obráncům, zejména co se týká ofenzivy. Navíc je to super kluk do kabiny a v Hradci Králové se mu velmi líbí. Proto pro nás bylo prioritou se s ním domluvit na nové smlouvě. Jednání s jeho agentem byla velmi korektní a poměrně rychle jsme dospěli k dohodě," řekl klubovému webu generální manažer východočeského klubu Aleš Kmoníček.