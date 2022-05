Obránce Mareš a útočníci Orsava s Andělem budou nově hrát v Olomouci

Nejvýraznější posilou by měl být jedenatřicetiletý Orsava, který v extralize odehrál již více než 600 zápasů a v poslední sezoně pomohl Mountfieldu k vítězství v základní části. "Očekáváme od něj zejména pomoc s produktivitou a zkvalitněním přesilových her," uvedl trenér Jan Tomajko na adresu hráče, který v posledním ročníku nejvyšší soutěže nasbíral 19 bodů v 57 utkáních včetně play off.