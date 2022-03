Obránce Polák hrál závěr základní části i předkolo play off se zlomenou nohou

"Teď už po play off to můžeme říct. Sluší se ocenit přístup kapitána Romana Poláka, vyzdvihnout jeho obětavost pro tým - od poloviny února nastupoval k zápasům se zlomenou nohou! Závěr základní části i play off s Olomoucí odehrál na krev, přes bolest, ale nemohl zůstat stranou. Rozhodl se jít do zápasů i přes zranění! Klobouk dolů, Poly a díky!" uvedl vítkovický klub na svém twitterovém účtu.