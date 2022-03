Postoupit do čtvrtfinále a v něm odehrát vyrovnanou partii s Třincem, je pro nás úspěch, řekl Holaň

Vítkovice dokázali Oceláři odstavit z cesty v play off popáté v řadě. „Hráli jsme to, co jsme potřebovali a nepouštěli jsme Vítkovické do střel, ze kterých by hrozilo, že dostaneme góly. Jdeme dál a těším se na dalšího soupeře," radoval se z rychlého postupu velmi decentně trenér Třince Václav Varaďa.

„Měli jsme znovu spoustu šancí, které jsme ale neproměnili, což nás provázelo celou sérii. Dávali jsme málo branek a v tom se musíme zlepšit, protože soupeř, který přijde, bude lepší," varoval.

Vývoj série neodklonil ani gól, který poprvé padl už v první třetině. Po střele obránce Pedana se Vítkovice ve čtvrtfinále vůbec poprvé dostaly do vedení „Po tom gólu jsme začali věřit, že to můžeme urvat. Moc jsme si to i kvůli divákům, kterých přišlo na oba zápasy fakt hodně, přáli. Jenomže do dopadlo stejně, jako v předchozích zápasech. Ve druhé třetině dali jeden gól, pak jsme během chvilky dostali druhý a bylo jasné, že to bude zase strašně těžké. Oni se zatáhnou, zdvojují souboje, přečíslují a strašně náročně se proti nim hraje," zdůvodňoval pouhé tři vstřelené branky ve čtyřech zápasech útočník Vítkovic Lukáš Krenželok.

„Když se podíváme na výsledky, tak jsme vypadli o kousek, Ale ve finále je to prostě nula čtyři na zápasy, takže je to asi jedno. I když asi je to lepší, než čtyřikrát rupnout 0:7, to zase jo," přemítal Krenželok.

Ani Třinec gólově neexceloval. Na postup mu stačilo devět vstřelených branek. „Vítkovicím chyběli důležití hráči, přesto hráli velmi dobře. Těžko jsme se proti nim prosazovali. To musíme ocenit. Dohrávali každý souboj, byli nepříjemní na puku. Každý zápas byl vyrovnaný a rozhodoval jeden gól," řekl Marko Daňo, jehož gól ze 34. minuty Vítkovicím ukončil sezonu.

Vítkovice musely proti Třinci oželet zraněného Romana Poláka, Robertse Bukartse i Rostislava Marosze, jenž to v úvodním duelu série zkusil, po pěti střídáních ale odstoupil a do dalších bojů nezasáhl.