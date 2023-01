Obránce Roth bude po třech letech hrát opět za Třinec

"Vláďa je zkušený obránce hrající s holí napravo s výbornou střelou a rozehrávkou. S týmem trénoval během reprezentační přestávky, aby ho trenéři viděli v konkurenci našich hráčů. Dohodli jsme se na spolupráci. Velké plus je, že zná prostředí Ocelářů i hodně spoluhráčů a také má velkou motivaci uspět," uvedl sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Roth za Slavii odehrál 14 zápasů a připsal si čtyři branky a šest asistencí. Naposledy její dres oblékl 21. prosince. "Začal jsem sezonu na Slavii, abych se dal zdravotně do kupy. Pak se ozval Honza Peterek a domluvili jsme se, že se tady ukážu," řekl Roth.

S Oceláři trénoval už během prosince a řekl si o novou smlouvu v klubu, kam přišel před sezonou 2012/13 z Liberce a naposledy za něj nastoupil v březnu 2020 v ročníku nedohraném kvůli pandemii koronaviru. Potom bývalý hráč i Novosibirsku v KHL působil krátce v Českých Budějovicích, v jednom utkání oblékl dres třineckého partnerského klubu Frýdku-Místku v první lize a zamířil do Lausanne. Minulou sezonu strávil v Kometě Brno.

"Bylo mi řečeno od trenérů, že je to vyloženě na mně. Pokud se do týmu dostanu, tak zůstanu. Cítím se dobře, samozřejmě chvíli trvá, než se do toho dostanu úplně," doplnil Roth.